Debutto del campionato con sconfitta: la Pro Palazzolo non supera il Vobarno

Prima giornata del campionato Eccellenza: il Vobarno si impone in trasferta contro la Pro Palazzolo

Domenica 19 settembre la Pro Palazzolo ha inaugurato il campionato Eccellenza nello stadio di casa: la squadra ospite era il Vobarno. Al triplice fischio è il Vobarno a trionfare, con due reti messe a segno contro un gol del Pro Palazzolo.

La squadra di casa non è riuscita a dare seguito alla buona prestazione nella Coppa Italia Eccellenza e l’esordio casalingo è stato amaro. La Pro Palazzolo parte subito bene e mette a segno la rete del vantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Sangalli. Ad incaricarsi della battuta dagli undici metri è Bosis, già autore di una doppietta nell’ultimo incontro di Coppa. La confidenza con la rete prosegue e trasforma in gol il calcio di rigore: 1 a 0 per la Pro Palazzolo. Con questo punteggio si chiude il primo tempo.

Dopo l’intervallo le squadre rientrano in campo ed è il Vobarno ad avere un piglio diverso, evidente fin dalle primissime battute di gioco. Prima riesce a conquistare il pareggio grazie ad un rigore trasformato da Paghera, ad un minuto dallo scadere del tempo regolamentare è Venturelli a mettere a segno il gol partita che porta il risultato sul 2 a 1, ribaltando il parziale del primo tempo.