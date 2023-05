Ufficiali le date della stagione 2023/24

La stagione sportiva attuale è giunta alle fasi finali dei play off, ma il comitato regionale della Lombardia è con un occhi ai prossimi campionati.

Riunitosi presso la sede di Via Pitteri a Milano, il Consiglio direttivo della LND lombarda ha fissato la data di apertura delle iscrizioni ai nuovi campionati, individuata nel prossimo 5 luglio, e anche del via all’attività, previsto per domenica 10 settembre per i campionati regionali.

Il 27 agosto sono in programma le prime uscite di Coppa Italia e Coppa Lombardia, con quest’ultima che avrà nella prossima stagione uno sviluppo in fase provinciale e regionale per le categorie Seconda, Terza e juniores.

Sul tema delle iscrizioni, infine, s’è espresso il Presidente del CRL Sergio Pedrazzini che ha commentato così:

“Quanto alle iscrizioni abbiamo scelto la progressione temporale consueta e, in riferimento ai costi, abbiamo deciso di mantenere immutati gli importi richiesti, che non vengono ritoccati da anni e che corrispondono ai minimi previsti dalla forbice proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti”.