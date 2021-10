Il Darfo Boario cerca la seconda vittoria consecutiva in Eccellenza

Sono servite cinque giornate di campionato Eccellenza per ottenere la prima vittoria stagionale: il Darfo Boario è uscito vittorioso dal campo dell’Orceana per 1 rete a 0, decisivo il gol di Spampatti ad inizio sfida. Il Darfo ha giocato una partita ordinata ed equilibrata, non rischiando pressoché nulla nell’arco dei 90 minuti anche se un solo gol di vantaggio non ha lasciato tranquilla la rosa fino al triplice fischio.

Mister Inversini si è detto soddisfatto al termine della sfida, sperando possa essere di slancio per le prossime gare: “Sapevamo che l’Orceana aveva questo tipo di gioco e questo campo (erba sintetica, ndr) poteva non favorirci più di tanto. Consideriamo che Ravelli nei 90’ minuti non ha fatto una parata mentre il loro portiere è stato molto bravo, vittoria meritata frutto di grande sacrificio e grande applicazione tattica.”

Nella giornata di domani, domenica 24 ottobre, il Darfo scenderà in campo in casa e proverà a dar seguito alla buona prestazione della settimana scorsa e centrare la prima vittoria casalinga e la seconda consecutiva da inizio campionato. L’avversario è la Governolese, in un pessimo momento di forma in termini di risultato e per questo sicuramente motivata per invertire la rotta. Il calcio d’inizio è in programma alle 15.30 e l’arbitro della sfida è il signor Spinelli.