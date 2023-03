Curva Nord valore aggiunto per il Brescia

Nonostante il momento difficile che le Rondinelle stanno affrontando dentro e fuori dal campo e nonostante un rapporto non proprio idilliaco tra tifoseria e società, la Curva Nord non ha fatto mancare il proprio sostegno al Brescia che nel turno infrasettimanale è stato impegnato a Cittadella per la 27ª giornata del campionato di Serie B. Gli ultras biancoblù hanno infatti riempito il settore ospiti dello stadio “Tombolato” e incitato la squadra per 90 minuti sotto una pioggia battente. Contro i veneti, la squadra di mister Gastaldello ha conquistato il primo punto del 2023 con tanta determinazione, ma anche con l’aiuto vero e proprio del dodicesimo uomo in campo: i supporters biancoblù. Ora più che mai, il Brescia ha bisogno dei suoi tifosi che anche in trasferta a Cittadella hanno dimostrato il loro affetto e sostegno alla squadra.

Fonte immagine: pagina facebook Curva Nord Brescia.