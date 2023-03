La Curva Nord Brescia scende in piazza per manifestare

La Curva Nord Brescia ha deciso di far sentire la propria voce e il proprio amore per la maglia organizzando una manifestazione civile. La tifoseria biancoblù ha dato appuntamento a tutti i bresciani che amano il Brescia per giovedì 16 Marzo con ritrovo presso il piazzale Iveco alle ore 19:30. Il corteo si concluderà con l’arrivo in via Solferino presso la sede del Club.

“È fondamentale la presenza di tutti i bresciani che sono fieri di esserlo, anche coloro che non frequentano lo stadio e non vivono da vicino la curva - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina facebook della Curva Nord Brescia -. A prescindere dei risultati sportivi dimostriamo, con i fatti e non con le parole, che la gestione della società in modo pressapochista, ridicolizzante (per tanti aspetti) e senza una visione di lungo periodo da parte del sig. Cellino non ci sta più bene, qualsiasi sia l’esito a fine stagione. Al suo arrivo il presidente Cellino ci aveva etichettato come una tifoseria abituata alla mediocrità, ad oggi la situazione sotto la sua gestione è peggiorata in modo esponenziale tanto da essere ad un passo dalla Lega Pro. L’invito è esteso anche alle autorità locali per dimostrare l’attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra città”.

Sempre attraverso il comunicato, gli ultras del Brescia tengono a precisare che la manifestazione è stata autorizzata e soprattuto sarà pacifica.

Fonte immagine: pagina facebook Curva Nord Brescia.