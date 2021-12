Crolla lo Sporting Franciacorta nel derby: finisce 5 a 1 contro il Breno

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Franciacorta

Al Comunale Tassara di Breno è andato in scena il derby tra Breno e Sporting Franciacorta, ultima sfida dell’anno solare per il girone B prima della ripresa a gennaio. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tomasi, coadiuvato dagli assistenti Marra e Liuzza.

La formazione di mister Maspero era reduce da un confortante 5 a 2 contro la Castellanzese, nel match aveva mostrato una ritrovata confidenza con la fase realizzativa, nonostante i due gol subiti che lasciano in evidenza gli aspetti su cui lavorare. Lo stesso punteggio è di fatto maturato anche in questa occasione, a parti invertite però (e con un gol in meno). Sono 5 le reti subite dallo Sporting Franciacorta, un dato che desta ancora più impressione se si considera che ben 4 sono arrivate nell’ultima mezz’ora di gioco.

Fino al 15esimo minuto del secondo tempo, infatti, la squadra aveva retto, lo svantaggio era di un solo gol (firmato da Goglino al 15’) e la formazione aveva sfiorato il pareggio in un paio di occasioni. Nel corso della ripresa è poi arrivato il black out: Nolaschi e Melchiori siglano la seconda e la terza rete nel giro di due minuti, tra il 31’ ed il 32’, al 36’ arriva il colpo di grazia con Taghetti. Mozzanica mette a segno la rete della bandiera al 40’ della ripresa ma è Negretti che porta il punteggio sul definitivo 5 a 1 a favore del Breno.