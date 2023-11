Cristiana Girelli nella Hall Of Fame del calcio italiano

La campionessa bresciana di Nuvolera è entrata ufficialmente nella Hall of Fame del calcio italiano, il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatrici e giocatori, allenatrici e allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio.

Con la maglia della Juventus Women, Girelli ha vinto 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, ma anche numerosi premi a livello individuale: due volte capocannoniere della Serie A (2019/2020 e 2020/2021), due volte calciatrice dell'anno per l'AIC (2020 e 2021), per due volte è stata inserita nella squadra dell'anno, sempre dall'AIC (2020 e 2021) e numerose volte è stata nominata migliore calciatrice del mese come accaduto lo scorso ottobre (qui l'articolo)

Nella passata stagione, Cristiana Girelli ha inoltre raggiunto due prestigiosi traguardi: 100 reti in bianconero e 100 presenze con la maglia dell'Italia. Numeri che nel frattempo Cristiana ha già superato.

Tutta l’emozione di Cristiana Girelli e i ringraziamenti

“Ho sempre considerato la Hall of Fame un riconoscimento straordinario e vedere il mio nome in questa prestigiosa lista mi riempie d'orgoglio. È un riconoscimento per me, ma anche per tutte le persone che in questi anni mi sono state accanto, a partire dalla mia famiglia - presente qui oggi -, che ringrazio per il loro amore incondizionato. Ringrazio mio padre, da sempre il mio primo tifoso e quindi come tutti i tifosi anche il primo critico, mia sorella, non esattamente un'appassionata di calcio, ma sempre vicina, poi grazie a mia madre, con la speranza che le mie gioie possano lenire un po' il suo dolore, e grazie anche alle amiche che il calcio mi ha regalato, le compagne di un viaggio bellissimo. Se sono qui è perchè esiste uno spazio dove vivono e crescono le storie femminili di successo. Successo che può ispirare le generazioni future. Grazie, quindi, alla Federazione per averlo creato. Ed è proprio alle future generazioni che dedico il mio ultimo pensiero: l'eccezionalità può essere coltivata e raggiunta con il duro lavoro, la dedizione e la determinazione costante. Senza dimenticare di metterci la cosa più preziosa che abbiamo: il cuore. Metteteci sempre cuore. Credo fortemente che nello sport, nella vita e nell'amore persistere e sentire siano le chiavi di ogni successo”.

Un pensiero sulla Nazionale

“In questi anni abbiamo sofferto tanto. È difficile fare promesse adesso, ma sicuramente faremo di tutto per tornare a brillare il prima possibile. Stiamo lavorando bene, la strada è quella giusta. Vestire la maglia della Nazionale è una grande responsabilità e dobbiamo sempre esserne consapevoli. L'Italia sa il suo valore e lo abbiamo dimostrato anche in Nations League giocando alla pari contro le campionesse del Mondo in carica della Spagna. Si percepisce uno spirito diverso e questi sono indubbiamente segnali positivi”.

Cristiana Girelli donerà al Museo del Calcio di Coverciano la maglia della Nazionale indossata in occasione degli ottavi di finale del Mondiale del 2019.