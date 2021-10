Crisi di punti per lo Sporting Franciacorta: terzo pareggio consecutivo in serie D

Terzo pareggio consecutivo per lo Sporting Franciacorta nel girone B di serie D, in crisi di punti da quattro giornate, questa volta contro il Real Calepina. La partita, arbitrata dal signor Liotta insieme agli assistenti Ghio e Isolabella, è terminata a reti inviolate, 0 a 0 al triplice fischio.

Mister Maspero, allenatore dello Sporting Franciacorta, nella conferenza pre-partita aveva elogiato il lavoro della squadra in settimana, sottolineando come sia necessario usare in tutte le partite la stessa mentalità dimostrata nella sfida contro il Vis Nova Giussano, quando la squadra ha rimontato due gol.

Auspicio che però non si è tramutato in realtà. La sfida si è rivelata molto equilibrata tra le due compagini, nel corso della prima frazione di gara i padroni di casa, il Real Calepina, è arrivata alla conclusione con Crea, Losa e Vassallo, senza però rendersi davvero pericolosa. Non sono mancate le occasioni anche per il Franciacorta, con la conclusione respinta di Bitihene e con l’errore, a due passi, di Moraschi.

Non si schioda il punteggio anche nel corso della ripresa, con qualche acuto da entrambi i fronti ma le squadre non riescono a dare l’affondo definitivo. Lo Sporting Franciacorta raccoglie dunque l’ennesimo punto frutto di un pareggio, in questo caso però maturato in condizioni molto diverse dal pirotecnico 3 a 3 della scorsa giornata.

Il prossimo impegno sarà casalingo per gli uomini di Maspero, con lo Sporting Franciacorta impegnato nel turno infrasettimanale di mercoledì con la sfida contro il Sona Calcio, in programma alle ore 15.