Crisi di punti per il Franciacorta in serie D

Lo Sporting Franciacorta ha ospitato la Virtus Ciserano BG per la gara valida per la nona giornata del girone B del campionato di serie D, un pareggio che non ha fatto altro che peggiorare la crisi di punti dello Sporting Franciacorta e mettere in luce le difficoltà della squadra. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Beltrano, coadiuvato dagli assistenti Pastore e Caldarola.

La squadra bresciana è partita forte fin dai primissimi minuti di gioco e la supremazia si è concretizzata già al 5’ della prima frazione di gioco: De Angelis insacca e porta in vantaggio gli uomini guidati da mister Maspero. La formazione è perciò, come spesso è accaduto in questo scorcio di campionato, riuscita a passare in vantaggio per prima. Quello che manca però, ed anche ieri si è reso evidente, è la capacità di chiudere le partite. Il vantaggio di una rete non fa dormire sonni tranquilli e il pareggio è arrivato allo scadere del tempo regolamentare: Nessi della Virtus Ciserano BG insacca e porta le squadre sull’1 a 1.

Quanto prospettato da mister Maspero nella conferenza stampa pre-partita non è avvenuto e la squadra non è riuscita ad invertire la rotta di questo inizio di campionato. Il tempo per recuperare parte del terreno perso non manca, anche se la strada è tutta in salita. La formazione bresciana viene da 5 pareggi consecutivi ed una sconfitta (contro il Desenzano Calvina) nelle ultime sei giornate di campionato: il giro di boa del campionato è ancora distante e la possibilità di risalire la classifica è indubbia, bisogna però farlo a partire già dalla prossima giornata. La squadra sarà chiamata, in trasferta, a sfidare l’Arconatese domenica 7 novembre.