La Feralpisalò esulta: Cremonese battuta e salvezza più vicina

Vittoria pesantissima della Feralpisalò che espugna lo stadio “Zini” superando di misura la Cremonese grazie al gol messo a segno nel quarto d’ora finale da Bergonzi. Dopo la sconfitta dello scorso turno contro la capolista Parma, i Leoni del Garda reagiscono nel migliore dei modi bissando il successo dell’andata sui grigiorossi.

La partita

A partire meglio sono i padroni di casa che provano a sfruttare il calore del pubblico amico sin dalle prime battute. La squadra di mister Zaffaroni è però compatta e con il passare dei minuti trova il giusto equilibrio dando vita a una partita vivace con occasioni da ambo le parti. La migliore è dei verdeblù a cinque minuti dall’intervallo con La Mantia che, servito da Dubickas, non inquadra lo specchio della porta da posizione centrale.

Nella ripresa va in scena lo stesso copione del primo tempo e al minuto 62 sono ancora i gardesani a sfiorare il vantaggio: Felici appoggia a Compagnon che a tu per tu con Jungdal non riesce a sfruttare l’occasione. Inizia la girandola di cambi, ma è sempre la Feralpisalò a farsi preferire e al 77’ arriva il meritato vantaggio: Butic e Compagnon duettano in area, un rimpallo favorisce Bergonzi che è ben appostato e di destro trafigge Jungdal segnando l’1-0.

Lo svantaggio risveglia la Cremonese che nel finale di partita tenta il tutto per tutto, ma i Leoni del Garda erigono un muro insuperabile difendendo il risultato a denti stretti fino al triplice fischio.

La Feralpisalò si conferma più viva che mai e si avvicina nel migliore dei modi al prossimo impegno in programma sabato 6 aprile allo stadio “Garilli” di Piacenza contro il Cosenza che dista soli 4 punti e attualmente occupa l’ultimo posto per la salvezza diretta.

Il tabellino

CREMONESE - FERALPISALÒ 0-1

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov (64’ Quagliata), Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (76’ Ghiglione), Collocolo (76’ Pickel), Castegnetti, Johnsen, Sernicola (82’ Ciofani); Coda, Vazquez (64’ Falletti). A disposizione: Saro, Marrone, Buonaiuto, Abrego, Majer, Lochoshvili, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Zennaro (71’ Giudici), Fiordilino, Di Molfetta (57’ Kourfalidis), Letizia; Dubickas (12' st Compagnon), La Mantia (71’ Butic). A disposizione: Liverani, Tonetto, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Manzari, Attys, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETE: 77’ Bergonzi.

NOTE: Spettatori: 9.557. Calci d’angolo: 6-1. Recupero: 0’-0’.