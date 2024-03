Cremonese-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta di misura contro la capolista Parma, la Feralpisalò riprende la sua corsa verso la salvezza sfidando la Cremonese. Lunedì aprile alle 18, infatti, i Leoni del Garda sfideranno i grigiorossi allo stadio “Zini” di Cremona.

Pre partita e precedenti

La formazione di mister Stroppa si presenta alla sfida reduce da quattro vittorie consecutiva, l’ultima conquistata per 3-0 contro il Südtirol. In classifica i grigiorossi occupano la terza posizione a quota 56 punti, uno in meno del Venezia e a più uno sul Como.

Diversa la situazione dei gardesani, al penultimo posto della classifica con 27 punti a meno 4 dalla zona play out e meno 7 dalla salvezza diretta.

Contro la Cremonese è arrivata la prima vittoria casalinga della Feralpisalò in Serie B, nella partita di andata dello scorso 16 dicembre (1-0).

Ben tre delle sette vittorie della Feralpisalò in questo campionato sono arrivate contro squadre retrocesse dall’ultima Serie A (43% del totale). Solo il Parma è già riuscito a battere ognuna di queste avversarie, nel torneo cadetto in corso, che per l’appunto sono Cremonese, Sampdoria e Spezia.

La Feralpisalò ha vinto le ultime due partite fuori casa in campionato e potrebbe diventare la sesta squadra a infilare una striscia di tre successi esterni consecutivi alla sua prima stagione da neopromossa in Serie B, dopo l’Ancona 1937/38, il Chievo 1994/95, il Crotone 2000/01, il Carpi 2013/14 e il Südtirol 2022/23.

Dove vederla

Cremonese-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia. Centrocampisti: 6 Giudici, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Butić, 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non convocati: Balestrero, Carraro, Sau, Verzeletti e Voltan.

Diffidati: Balestrero e Pizzignacco.

Le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

Feralpi Salò (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Marzari, Butic. Allenatore: Zaffaroni.