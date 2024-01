Cremonese-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio casalingo contro il Südtirol, il Brescia prosegue il suo cammino in campionato affrontando in trasferta allo stadio “Zini” la Cremonese. L’incontro, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 27 gennaio alle ore 14.

Pre partita e precedenti

Attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 29 punti, le Rondinelle vogliono dare continuità agli ottimi risultati e consolidare il piazzamento in zona play off. Forti dei 38 punti conquistati, invece, ci sono i grigiorossi che occupano il terzo posto alle spalle di Parma e Como.

Il Brescia ha perso soltanto una delle ultime nove partite giocate in Serie B (4 vittorie e 4 pareggi), restando imbattuta nelle cinque gare esterne.

All’andata, disputata il 12 novembre, la Cremonese conquistò i tre punti vincendo 3-0 allo stadio “Rigamonti”.

Dove vederla

Cremonese-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-4-3): Jungdal, Antov, Bianchetti Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Zanimacchia, Falletti; Vasquez, Coda. Allenatore: Stroppa

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow, Paghera, Bisoli, Dickmann; Bjarnason, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.