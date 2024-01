Il Brescia perde di misura il derby con la Cremonese

Niente da fare per il Brescia sconfitto per la seconda volta in stagione dalla Cremonese. Stavolta le Rondinelle giocano meglio rispetto all’andata, ma i tre punti vanno ancora ai grigiorossi vittoriosi grazie al gol di Abrego alla mezz’ora del primo tempo.

La partita

Nei primi minuti di gioco la partita è interrotta un paio di volte a causa del lancio di fumogeni dal settore riservato ai tifosi della Cremonese. A risentirne è soprattuto il ritmo, le due squadre non pungono in fase offensiva e le occasioni non arrivano. Le Rondinelle sono ben disposte in campo, ma alla mezz’ora, alla prima occasione utile, i grigiorossi aprono le marcature: Abrego, subentrato al minuto 11 al posto dell’ infortunato Collocolo, duetta in area con Coda e con la punta del piede calcia in porta beffando l’intervento di Andrenacci.

Dopo il gol la Cremonese insiste per allungare il vantaggio, ma il Brescia resiste all’offensiva avversaria e con sofferenza mantiene invariato il parziale.

Nella ripresa il Brescia scende in campo con piglio diverso e decisamente più propositivo. Maran inserisce Bianchi al posto di Galazzi e la scelta sembra premiare il tecnico Maran: è di Bianchi, infatti, l’occasione migliore della partita, ma il tiro dell’attaccante è respinto con i piedi dall’estremo difensore Jungdal. Con il passare dei minuti la formazione di mister Stroppa riesce a rallentare il ritmo e senza troppi rischi mantiene il risultato di 1-0 fino al triplice fischio dell’arbitro.

Prima sconfitta del 2024 per il Brescia che, superato in classifica dal Modena, rimane a quota 29 punti ed esce dalla zona play off.

Il tabellino

CREMONESE - BRESCIA 1-0

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo (11′ Abrego), Majer (64′ Castagnetti), Falletti (78′ Quagliata), Zanimacchia; Vazquez (79′ Okereke), Coda (64′ Tsadjout). A disposizione: Saro, Livieri, Ciofani, Afena-Gyan, Ghiglione, Rocchetti. Allenatore: Stroppa.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti (67′ Fares), Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van de Looi (82′ Ferro), Bertagnoli; Bjarnason (67′ Olzer), Galazzi (46′ Bianchi); Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Paghera, Jallow, Fogliatav, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Santoro di Messina.

ASSISTENTI: Laudato di Taranto e Votta di Moliterno.

RETI: 30’ Abrego.

AMMONITI: Majer, Abrego, Vazquez.

NOTE: Spettatori: 10.594 (di cui 1.917 ospiti). Incasso non comunicato. Calci d’angolo: 6-2. Recuperi: 8’-4’.