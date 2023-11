La Feralpisalò ruggisce a Cosenza e conquista un punto

Pareggio importante per la Feralpisalò che torna da Cosenza con un punto e soprattuto tanta autostima per aver reagito con carattere allo svantaggio iniziale grazie al gol dell’ex Butic. l Leoni del Garda salgono a quota sei punti raggiungendo in classifica la Ternana.

Buon avvio di partita per i verdeblù che provano a farsi vedere al 9’ minuto con Compagnon senza impensierire però Micai. Al 13’ Bacchetti è costretto a lasciare il campo per un colpo alla caviglia, al suo posto entra Tonetto con Martella che si abbassa in difesa. I gardesani non risentono del cambio, ma al 19’ è il Cosenza a trovare il vantaggio: punizione ben calciata in area e colpo di testa preciso di Venturi sul quale Pizzignacco non può nulla.

La formazione di mister Zaffaroni reagisce subito e trova il gol del pareggio con Compagnon che ben servito da Balestrero si presenta a tu per tu con Micai e deposita in rete. La gioia verdeblù dura però soltanto pochi istanti perché il Var annulla tutto per posizione di fuorigioco.

I ritmi di gioco si abbassano, la Feralpisalò spinge senza pungere sugli esterni, ma l’occasione migliore è del Cosenza con Forte che sfiora il palo con un diagonale insidioso.

Nella ripresa i Leoni del Garda entrano in campo con piglio vivace e mettono subito in apprensione la retroguardia rossoblù con due incursioni pericolose di Zennaro e Compagnon. I gardesani insistono e al 62’ trovano il meritato pareggio: a mettere la firma sull’1-1 è l’ex Butic che, entrato da soli sei minuti, è bravo a risolvere una mischia in area piccola.

Dopo il gol del pareggio, la Feralpisalò gioca con più spensieratezza e sfiora anche il colpo della vittoria con Hergheligiu che al 34’ colpisce la traversa con un colpo di testa da ottima posizione su assist di Felici. L’ultima occasione della partita è un tiro potente dai trenta metri di Martella che però si spegne tra le braccia del portiere.

La Feralpisalò torna a muovere la classifica strappando un punto in trasferta che dà morale. Sabato prossimo i Leoni del Garda proveranno a dare continuità al pareggio odierno ospitando il Bari allo stadio “Garilli”.

IL TABELLINO

COSENZA-FERALPISALÒ 1-1

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, Fontanarosa (83’ Rispoli); Calò, Voca (56’ Zuccon); Marras (56’ Mazzocchi), Tutino, Florenzi (67’ Canotto); Forte (67’ Crespi). A disposizione: Lai, Marson, Sgarbi, Crespi, Arioli, Zilli, Canotto, La Vardera. Allenatore: Caserta.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (13’ Tonetto); Felici, Zennaro (78’ Hergheligiui), Fiordilino, Balestrero, Martella; Compagnon (11’ Sau), La Mantia (56’ Buti?). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Carraro, Kourfalidis, Parigini, Letizia, Pietrelli. All Zaffaroni

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

RETI: 19 Venturi - 62’ Butic.

AMMONITI: Florenzi, Mazzocchi - Felici, Tonetto, Balestrero, Fiordilino.

NOTE: Angoli: 7-8; Fuorigioco: 0-2; Recupero: 3’ - 4’.