Cosenza-Feralpisalò, il pre partita: convocati e dichiarazioni del tecnico Zaffaroni

Seconda trasferta calabrese stagionale per i Leoni del Garda a distanza di due settimane dall’incontro con il Catanzaro. Stavolta la direzione è Cosenza per affrontare la dodicesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 4 novembre alle ore 14 allo stadio “San Vito Gigi Marulla”.

Al termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi. Queste le sue parole:

SFRUTTARE I PROPRI VALORI

"Un risultato positivo sarebbe sicuramente la cura migliore ma in questi momenti bisogna lavorare sull’aspetto della fiducia e del lavoro, da svolgere con grande voglia e, soprattutto, convinzione, perché questo è la base sul quale costruire tutto il resto. Logicamente il periodo negativo influisce su diversi aspetti però bisogna essere più forti di questo e andare avanti per cercare il risultato, che non arriva per caso, ma attraverso il miglioramento dell’autostima e della fiducia e quindi di conseguenza si possono esprimere al meglio le proprie qualità. Questo è il tipo di percorso che bisogna intraprendere”.

GLI INDISPONIBILI

"Pilati si è fermato per un problema muscolare. Di Molfetta sta proseguendo il recupero. Anche Camporese non è ancora disponibile”.

I RIENTRI

"Letizia fa parte dei convocati, ha fatto qualche allenamento con la squadra ma non partirà titolare. La stessa cosa vale per Ferrarini. Rientrati nel gruppo squadra anche Martella e Tonetto”.

IL MODULO

“In questo momento è tutto condizionato anche dai vari infortuni e dai vari rientri. Bisogna fare il massimo con quello che si ha a disposizione e quindi è logico che anche i cambiamenti bisogna provarli. I giocatori che stanno rientrando lo fanno in maniera graduale e la situazione tattica e fisica va di pari passo con il recupero di questi ultimi”.

IL RITORNO A COSENZA DA EX

“Sono molto concentrato sulla squadra però a Cosenza sono stato molto bene. Ho incontrato persone con cui ho legato molto e per me è stato un periodo molto positivo. È una piazza molto bella dove poter lavorare e sono contento di aver fatto questa esperienza”.

CONSIDERAZIONI SUL MATCH CONTRO LA REGGIANA

“In tutte le gare ci sono aspetti positivi e aspetti da migliorare. Come ho detto dopo la gara, chiaramente se perdi 3-0 devi stare zitto, però nell’analisi della partita ci sono state cose positive: abbiamo tirato tanto in porta e avuto un numero di opportunità di gol pari a quelle della Reggiana. Gli aspetti negativi dobbiamo certamente migliorarli. Il primo obiettivo è trovare equilibrio, che è una caratteristica fondamentale da avere in una squadra".

SUL COSENZA

Quest’anno il Cosenza ha costruito un’ottima squadra. Ha dei calciatori molto bravi nel reparto offensivo e numericamente sono molti e possono alternarsi nelle varie situazioni. È una squadra ben costruita e ben allenata.

SULLA COPPIA FIORDILINO-CARRARO

"Possono giocare insieme, sicuramente sono due ragazzi importanti nel gruppo e quindi da un punto di vista della compatibilità non credo ci siano problemi".

SULL’ATTITUDINE DELLA SQUADRA

“In questo momento per cercare di trovare il risultato, l'aspetto estetico, della tattica e della condizione fisica sono cose importanti però è fondamentale riuscire ad avere la forza di fare una partita di grande attenzione, voglia e concentrazione, riuscendo, qualche volta, ad essere anche sporchi in varie situazioni, arrivando a fine gara avendoci messo tutto. L’obiettivo è trovare questa cattiveria e rabbia e di portare a casa la gara, dicendo, al termine dei 90 minuti, di aver dato tutto".

Questa, invece, la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Cosenza:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

Difensori: 2 Ferrarini, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia;

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli;

Attaccanti: 9 Buti?, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: 7 Voltan, 11 Da Cruz, 19 Pilati, 31 Camporese.