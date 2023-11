Cosenza-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita di mister Zaffaroni e Butic

Dopo due sconfitte consecutive, la Feralpisalò torna a muovere la classifica grazie al preziosissimo pareggio conquistato in rimonta sul campo del Cosenza. Primo punto per i Leoni del Garda nella gestione Zaffaroni e Ternana raggiunta a quota sei punti in classifica.

Al termine dell’incontro il mister Marco Zaffaroni e l’attaccante Karlo Butic hanno parlato in conferenza stampa. Queste le loro parole:

MARCO ZAFFARONI

“Per noi è stato un punto importante. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare su un campo difficile e contro una squadra forte. È un punto che ci dà morale e fiducia per continuare nel nostro percorso. Secondo me abbiamo creato le situazioni per andare in vantaggio, abbiamo avuto tante occasioni. Per noi ora diventa fondamentale recuperare dei giocatori, perchè soprattutto in alcuni reparti siamo limitati numericamente. In questa gara abbiamo sfruttato le caratteristiche di alcuni dei nostri giocatori e abbiamo fatto bene".

KARLO BUTIC

"Un gol che a livello personale mi mancava da tanto, poi sappiamo per un attaccante quanto sia importante segnare. La cosa importante è però che abbiamo portato a casa un punto. Abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo unito. Le qualità le abbiamo e sono sicuro che da qua in avanti possiamo solo migliorare".