Cosenza-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio casalingo contro il Catanzaro, il Brescia vola in Calabria per affrontare il Cosenza. La sfida, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie B, è in programma lunedì 1 aprile alle ore 14 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”.

Pre partita e precedenti

La formazione calabrese si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta esterna subita contro la Ternana per 1-0. In classifica i rossoblù occupano la quattordicesima posizione a quota 34 punti, soltanto 2 di vantaggio dalla zona play out.

A 5 punti di vantaggio ci sono invece le Rondinelle che in classifica all’ottavo posto con 39 punti a una lunghezza di svantaggio dalla Sampdoria e davanti di uno sul Südtirol.

All’andata, giocata il 3 settembre, fu la formazione di mister Maran a imporsi con il punteggio di 1-0 grazie al gol segnato da Bjarnason.

Dove vederla

Cosenza-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Lezzerini, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Antonucci. Allenatore: Viali.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Paghera, Bisoli, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Maran.