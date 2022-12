Brescia salvato da Bianchi nel recupero

Il Brescia ruggisce nel recupero con Bianchi acciuffando un pareggio che sta stretto per gioco espresso e numero di occasioni create.

Appena rientrato dal Qatar, Karacic parte subito titolare, a centrocampo c’è Ndoj mentre in attacco Clotet si affida alla coppia Bianchi-Moreo.

Buon Brescia in avvio di gara e vicino al gol al 12’ ccasione Brescia: quando su azione d’angolo Ndoj serve Bianchi che di un soffio non riesce ad anticipare il portiere in uscita. Un minuto più tardi ci prova Ndoj con un tiro dal limite deviato da Marson con un ottimo intervento. La risposta del Cosenza arriva poco dopo il quarto d’ora con Brignola che davanti ad Andrenacci è fermato provvidenzialmente da Karacic in scivolata. Il Brescia è più vivace e al 26’ spaventa ancora i padroni di casa con Bianchi che calcia forte da dentro l’area, ma Marson è super e devia in angolo. Prima della fine del primo tempo il Brescia va alla conclusione in altre due occasioni: prima con Viviani da calcio di punizione smanacciato in corner, poi con Bianchi sugli sviluppi di un angolo ma il suo tiro manca lo specchio della porta. Nella ripresa il Cosenza parte meglio trovando anche la rete del vantaggio, annullata però per netta posizione di fuorigioco di Brignola. Passato lo spavento, il Brescia torna a spingere creando due occasioni pericolose: al 61’ con un tiro di Viviani fuori di poco e un minuto più tardi con una conclusione da ottima posizione di Moreo, ma Marson si oppone ancora. Al 71’ arriva la doccia fredda per il Brescia che subisce il gol del Cosenza con Larrivey che deposita dopo una corta respinta di Andrenacci su cross basso dell’ex Rispoli.

Il Brescia non ci sta e reagisce attaccando a testa bassa. Nel primo minuto di recupero il Brescia in contropiede ha una grande occasione: Benali calcia da dentro l’area, la difesa respinge ma sul pallone arriva Ayé che dalia a botta sicura da pochi metri trovando ancora una volta l’opposizione di Marson. La difesa respinge, ma il Brescia attacca ancora e sull’azione successiva Trica io meritato gol del pareggio: botta dal limite dell’area di Pace, respinta di Marson, ma stavolta non può nulla sulla ribattuta di Bianchi che gonfia la rete. Dopo il gol il gioco s’interrompe per infortunio dello stesso Marson avvenuto sull’azione del gol. Alla ripresa del gioco il Brescia non riesce più a rendersi pericoloso e la partita volge al termine.

Il Brescia sale così a quota 24 punti superando il Parma sconfitto al “Tardini” 1 a 0 dal Benevento. Le rondinelle torneranno in campo lunedì 12 dicembre alle 20:30 tra le mura amiche del “Rigamonti” per affrontare proprio il Parma.

IL TABELLINO

COSENZA-BRESCIA 1-1

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi (50′ La Vardera); Florenzi (80′ Vallocchia), Calò, Brescianini (65′ D’Urso); Merola (65′ Nasti), Brignola (80′ Meroni); Larrivey. A disposizione: Matosevic, Kornvig, Panico, Camigliano, Sidibe, Butic, Zilli. Allenatore: Viali.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Karacic, Papetti, Mangraviti, Jallow (85′ Pace); Bertagnoli (64′ Benali), Van de Looi, Viviani (70′ Labojko), Ndoj (46′ Galazzi); Moreo (70′ Ayé), Bianchi. A disposizione: Lezzerini, Garofalo, Nuamah. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.

ASSISTENTI: Colarossi di Roma 2; Marchi di Bologna.

RETI: 71′ Larrivey - 92′ Bianchi

AMMONITI: Florenzi, Rigione - Van de Looi.

NOTE: Calci d'angolo 3-8. Recupero pt 2', st 10'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.