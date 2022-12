Cosenza vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Il Brescia torna in campo nel turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre per affrontare in trasferta il Cosenza, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B.

Situazioni diverse per le due squadre con il Cosenza che attualmente si trova al quindicesimo posto con 16 punti al una sola lunghezza di vantaggio sulla Spal in zona play out. La formazione calabrese è reduce dal pareggio interno contro il Perugia portando a tre la striscia di risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi).

Le rondinelle, invece, occupano il terzo posto a quota 23 punti appaiate a Bari, Parma e Genoa. Reduci dalla sconfitta interna per 2 a 0 subita nello scorso turno contro la Reggina, il Brescia vuole tornare subito a fare punti per rimanere in zona play-off. Tra i convocati della partita non ci sarà Niemeijer assente per scelta tecnica.

Le parole di mister Clotet all vigilia della sfida contro il Cosenza.

“Nessuno è felice dopo la sconfitta contro la Reggina. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi in casa, ma bisogna dare anche merito ad un avversario oggettivamente più strutturato di noi e costruito per raggiungere la Serie A. La squadra non è remissiva, purtroppo il gol a freddo non ci ha favorito, anzi non vede l'ora di riscendere in campo domani. Affronteremo una squadra insidiosa che lotta per la salvezza e giocherà col coltello tra i denti. Noi dobbiamo scendere in campo nella stessa maniera e dare il 120% perché vogliamo fare bene. Credo molto in questo gruppo, in questi ragazzi, e nel lavoro che stiamo facendo quotidianamente”.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Cosenza.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 21 Labojko, 24 Bianchi, 26 Bertagnoli, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.