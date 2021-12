Cortefranca sconfitto nel derby contro il Brescia femminile

Il Cortefranca esce sconfitto di misura dalla gara contro il Brescia femminile, sfida valida per l’undicesima giornata di serie B femminile. Il gol vittoria per il Brescia è arrivato al 24’ del primo tempo regolamentare, con Pasquali.

Si tratta del primo stop per il Cortefranca dopo tre importanti vittorie consecutive: la goleada contro il Cesena (6 a 3), la vittoria contro il San Marino Academy (2 a 1) ed i 3 punti conquistati nell’importante trasferta contro la Sassari Torres Femminile.

Sicuramente la sconfitta nel derby non è stato non il modo migliore per chiudere il 2021, ma la serie delle tre vittorie precedenti hanno reso meno amara la sconfitta. Mancano due turni alla fine del girone d’andata del campionato, la serie B però si interrompe per la pausa natalizia e le squadre torneranno in campo il prossimo 9 gennaio. Il Cortefranca sarà atteso, in trasferta, dal Como Women, al momento prima in classifica.