Il Cortefranca perde il derby bresciano femminile: termina 3 a 2 per il Brescia femminile in serie B

Il Cortefranca si ferma contro il Brescia nel derby cittadino, sfida valida per la 24esima giornata di serie B, la terz’ultima. Il Brescia è riuscito ad imporsi per 3 reti a 2, confermando così il primato. Il Cortefranca è invece scivolato al quarto posto in classifica, a quota 40 punti. Sconfitta e scivolamento in classifica che però non deve mettere in ombra quanto fatto di buono dal Cortefranca in questa seconda parte di stagione, tra le squadre più in forma del campionato.

Il tris del Brescia femminile è arrivato nei primi 30 minuti di gioco: doppietta di Merli (al 12’ e al 29’) e Ghisi (al 17’) hanno messo il risultato al sicuro. Nel corso della ripresa il Cortefranca non ha però rinunciato alla battaglia, mettendo a segno due reti: Martani al 12’ e Picchi al 37’, troppo poco però per raggiungere le avversarie. L’ultimo tentativo è avvenuto al minuto 93’, testimonianza di come la squadra non abbia mai smesso di lottare.