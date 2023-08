Cortefranca, in attacco è ufficiale l’arrivo di Luca Serpelloni

Acquisto di spessore del Cortefranca che ha rinforzato il reparto offensivo assicurandosi le prestazioni sportive di Luca Serpelloni fino al termine della stagione. Attaccante classe 2000, Serpelloni è cresciuto nel settore giovanile del Brescia per poi trasferirsi al Cazzagobornato in Eccellenza. Le sue doti tecniche e fisiche vengono notate dal Lumezzane che nell’aprile 2021 lo tessera per disputare il mini campionato di Eccellenza. La stagione successiva veste ancora la maglia del rossoblù con la quale si rende protagonista fornendo un contributo importante e spesso decisivo alla vittoria del campionato di Eccellenza. Nell’estate 2022 si accasa all’Ospitaletto dove però trova poco spazio. A dicembre dello stesso anno passa al Rezzato Dor con il compito di aiutare la squadra a conquistare la salvezza. Con la formazione biancoblù Serpelloni trova continuità e il suo apporto è subito decisivo con tre reti in sei partite, due delle quali realizzate contro il Darfo Boario che valgono il ritorno alla vittoria del Rezzato. Complice un girone d’andata sottotono, l’obiettivo salvezza sfuma a due giornate dalla fine del campionato al termine, però, di una lunga ed esaltante rincorsa.

Dalla prossima stagione, invece, Luca Serpelloni sarà la nuova freccia del Cortefranca allenato dal tecnico Emanuele Bruni.