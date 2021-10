Il Cortefranca esce sconfitto dal match col Tavagnacco: terza sconfitta consecutiva per le bresciane

Il Tavagnacco batte il Cortefranca con il punteggio di 2 reti a 0 in casa nella sfida valida per la quinta giornata di serie B femminile

Il Cortefranca calcio è arrivato alla terza sconfitta consecutiva in serie B femminile, l’ultima è maturata contro il Tavagnacco Femminile per 2 reti a 0: entrambe le reti arrivate nel corso del primo tempo e portano le firme di Ferin e Kongouli.

Al termine della sfida, Mazza, l’allenatrice della formazione bresciana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita appena conclusa evidenziando come il Tavagnacco sia una squadra ben strutturata: “Il Tavagnacco è una squadra forte e strutturata, che esprime un buon calcio di e ha delle interpreti di alto livello. Ho trovato la mia squadra un po’ stanca, probabilmente il viaggio non ci ha aiutato e sicuramente la nuova categoria inizia ad essere pesante come qualità di impegni”.

Riguardo però le ultime tre sconfitte, l’analisi dell’allenatrice è lucida e sottolinea la superiorità delle avversarie in due casi su tre: è stata la partita con il Ravenna l’unica in cui la squadra può dire di aver buttato dei punti, gli altri confronti hanno evidenziato una superiorità delle avversarie.

Ci sono però margini di miglioramento, sia a livello di consapevolezza dei propri mezzi sia in termini di esperienza sul campo, elemento che non si può acquisire se non giocando. Sicuramente la pausa di due settimane arriva nel momento giusto per la squadra, giornate utili ad un recupero fisico ed un allenamento per migliorare sistemi e meccanismi di squadra.