Cortefranca – Cittadella Women: in campo la serie B femminile

Il Cortefranca calcio è pronto a tornare in campo dopo le due settimane di pausa del campionato di serie B femminile e riprende con la sfida casalinga contro il Cittadella Women, il calcio d’inizio è in programma alle ore 14.30.

L’ultima sfida giocata è stata contro il Tavagnacco e la squadra ha perso per 2 reti a 0. Nel post partita l’allenatrice Mazza ha sottolineato le differenze di organico tra le due squadre e soprattutto di organizzazione di gioco. Il campionato di serie B resta complicato da affrontare, sia per quantità che per qualità degli impegni.

Fino ad ora la squadra ha conquistato il bottino pieno, vale a dire i 3 punti in palio, nella sfida contro il Palermo Femminile alla seconda giornata. Nella gara d’esordio invece un pirotecnico 3 a 3 contro la Roma Calcio Femminile, in seguito tre sconfitte. L’allenatrice però evidenzia come l’unica gara in cui si può dire di aver buttato via punti sia stata quella contro il Ravenna Women (persa per 3 a 2). Le sfide con la Pink Sport Time Bari e il Tavagnacco hanno mostrato una differenza di organico evidente ed un impianto di gioco più consolidato. Ciò non toglie che i margini di miglioramenti per la formazione bresciana ci sono tutti, si tratta di un gruppo giovane e si è solo all’inizio di questo campionato.