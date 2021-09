Il Cortefranca batte il Palermo e vola in testa alla classifica

La seconda giornata del campionato di serie B femminile del Cortefranca si è conclusa con una vittoria in trasferta sul campo del Palermo Women: 2 a 0 il risultato finale.

La prima squadra a creare un’occasione è però proprio il Palermo, la squadra vede annullarsi un gol per un tocco di mano commesso in area del Cortefranca. Una decina di minuti più tardi invece è il Cortefranca che arriva vicino al vantaggio: l’attacco bresciano approfitta di un pasticcio difensivo tra il portiere Pipitone e un difensore e tenta di insaccare con un pallonetto, è però brava Pipitone a tornare velocemente sulla linea di porta e sventare la rete del vantaggio. Il gol è solo rimandato: sul finire del recupero del primo tempo è Guya Vasassori a infilare la palla in rete alla sinistra di Pipitone. L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco e il Cortefranca conduce per 1 rete a 0.

Il secondo tempo vede il raddoppio sugli sviluppi di un corner: Pipitone smanaccia ma Picchi è più veloce della difesa avversaria e insacca. Il Palermo di fatto non riesce più a creare nuove occasioni e la partita si chiude con 2 reti a 0 per il Cortefranca. La prossima partita sarà ancora in trasferta, questa volta sul campo della Pink Sport Bari.