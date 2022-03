Corini, neoallenatore del Brescia: “Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere il campionato

Eugenio Corini ha effettuato la conferenza stampa di rito in occasione del suo arrivo alla panchina del Brescia Calcio, un ritorno in realtà: l’allenatore è alla sua terza esperienza sulla panchina delle rondinelle, dopo un esonero non digerito del tutto l’ultima volta. Un chiarimento che però c’è stato grazie ad una telefonata del Presidente Cellino, avvenuta per convincere l’allenatore alla firma del nuovo contratto e che ha raccontato Corini stesso in conferenza, senza tuttavia scendere nei dettagli riguardo il contenuto.

L’allenatore giunge in un momento ideale perché ha tutto il tempo per effettuare esperimenti e conoscere la rosa, approfittando della sosta della serie B. il suo esordio ufficiale sarà domenica 3 aprile, nello stadio casalingo, contro il Vicenza.

Una rosa da conoscere solo in parte: sono infatti ben 9 gli elementi che erano già presenti nella sua ultima esperienza bresciana. Obiettivo numero uno sarà quello di trovare un’identità di gioco che con mister Inzaghi non si è mai vista per davvero: in prima istanza abbandonando la difesa a 3 e tornando alla consolidata linea a 4. L’attacco a disposizione è ben diverso da quello che aveva nelle stagioni 2018-2019, con la coppia Donnarumma e Torregrossa da 37 reti in due. Oggi invece il capocannoniere bresciano, Moreo, non supera i 7 centri stagionali.