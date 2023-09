Coppa Italia Serie D, ai trentaduesimi sarà derby Palazzolo-Desenzano

Ai trentaduesimi di Coppa Italia sarà ancora derby bresciano tra Pro Palazzolo e Desenzano. Le due squadre si ritroveranno dopo essersi affrontate alla prima giornata di campionato terminata con la vittoria dei gardesani per 2-1. Stavolta, però, la sfida si disputerà a Palazzolo sull’Oglio con fischio d’inizio alle ore 15 e non permetterà passi falsi.

La partita sarà in gara unica e in caso di parità dopo i 90 minuti si procederà ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari.

Oltre ad aver sorteggiato gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il Dipartimento Interregionale ha fissato anche le date dei turni successivi: Sedicesimi il 15 novembre, Ottavi il 29 novembre e i Quarti il 14 febbraio. Le Semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno il 28 febbraio e il 13 marzo, la Finalissima il 19 maggio.