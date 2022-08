Coppa Italia Serie D: i risultati delle bresciane

Parte nel migliore dei modi il cammino del nuovo Franciacorta targato mister Sgrò che in trasferta si aggiudica per 1 a 0 la sfida contro la Casatese grazie al gol di Piccinni segnato nella ripresa. Accede ai sedicesimi di finale anche il Breno che passa in vantaggio due volte, ma subisce la seconda rimonta bergamasca in pieno recupero del secondo tempo. Ai calci di rigore il Breno conquista la vittoria vincendo per 8 a 7. Unica amarezza bresciana è per il Desenzano. In svantaggio allo scadere del primo tempo, la squadra di mister Tacchinardi reagisce nella ripresa ribaltando il risultando in nove minuti. La Varesina trova però il gol del pari che porta le due squadre ai rigori dove gli ospiti hanno la meglio.

Di seguito i risultati.

BRENO - VIlla Valle 2-2 (8-7 d.c.r.)

(Confalonieri, Antonioni - Colferai, Maritato)

DESENZANO - Varesina 2-2 (4-6 d.c.r.)

(Esposito C., Maione - Ekuban, Orellana)

Casatese - SP. FRANCIACORTA 0-1

(Piccinni)

