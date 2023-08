Coppa Italia Serie D, il Castegnato vince il derby con il Breno

È l’Atletico Castegnato a staccare il pass per il primo turno di Coppa Italia grazie al successo nel derby bresciano contro il Breno.

Partita molto equilibrata e vivace nel primo tempo con i franciacortini subito pericolosi dopo cinque minuti con Pesenti che ci prova di testa mancando di un soffio lo specchio della porta. I nerazzurri insistono e creano apprensione ai granata in altre due occasioni con Randazzo e Scalmana, ma il risultato rimane in parità. La risposta del Breno arriva al 10’ con Kasa: ottima incursione del neo arrivato che ci prova con un bel diagonale, ma la palla si spegne di pochissimo sul fondo. Al 19’ clamorosa occasione da gol per Pesenti che solo davanti al portiere calcia fuori. Dopo lo spavento il Breno riordina le idee e nei minuti finali del primo tempo sfiora due volte il gol con Quaggiotto che prima centra la traversa e poco dopo calcia a lato da posizione invitante.

Nella ripresa la squadra di Davide Bersi sembra iniziare con il piede giusto, ma al 49’ arriva il vantaggio ospite firmato dall’ex Randazzo che apre le marcature a favore del Castegnato. Il Breno non ci sta e si porta subito all’attacco ma la traversa nega ancora una volta il gol, stavolta sul tiro di Marcolin. Il Castegnato si difende dagli attacchi dei granata che insistono e sfiorano ancora il gol al minuto 86’ con Tagliani che impatta bene di testa senza però trovare lo specchio della porta. Nei minuti finali il Breno crea altre due nitide palle gol, ma Malaguti è provvidenziale in entrambe le occasioni a salvare il risultato.

Con il minimo scarto e tanta sofferenza, l’Atletico Castegnato si aggiudica il derby e accede al primo turno di Coppa Italia dove affronterà la Pro Palazzolo.

IL TABELLINO

BRENO - ATLETICO CASTEGNATO 0-1

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Arpini, Tagliani (C), Brancato, Negretti; Quaggiotto (85’ Pelamatti), Sampietro, Melchiori (61’ Vita); Kasa (61’ Scanzi), Maritato, Marcolin (76’ Meni). A disposizione: Recaldini, Berna, Cristini, Albini, Lieto. Allenatore: Bersi.

ATL. CASTEGNATO (4-3-3): Malaguti, Menni, Soragna, Tirelli (80’ Belotti), Esposito, Pesenti (C), Randazzo, Cherubini (62’ Bellandi), Costanzo (62’ Rusconi), Scalmana (72’ Maspero), Lancini. A disposizione: Chini, Ziglioli, Daeder, Fasan. Allenatore: Guerra.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo.

ASSISTENTI: Giannone di Arco Riva; Monardo di Bergamo.

RETI: 49’ Randazzo.

AMMONITI: Brancato, Meno - Tirelli, Costanzo.

NOTE: recuperO: 0’ e 4’.