Coppa Italia, il Lumezzane supera l’Atalanta Under23 ai calci di rigore

Partita per cuori forti quella andata in scena questo pomeriggio allo stadio “Tullio Saleri” tra Lumezzane e Atalanta Under 23. In vantaggio per due volte, i rossoblù sono stati ripresi dagli orobici sconfitti però ai calci di rigore.

Il Lume parte con il piglio giusto e al 17’ passa in vantaggio con Basso Ricci che bagnare il suo esordio da titolare con un gol. Il classe 2004 cresciuto nella Cremonese si fa trovare pronto alla chiamata del mister Franzini e con un sinistro spettacolare apre le marcature.

Nella prima frazione sono i padroni di casa ad avere il controllo della partita, ma il risultato non cambia e le due squadre vanno al riposo con il punteggio di 1-0.

Nella seconda frazione di gioco i ritmi sono più bassi e al 70’ l’Atalanta punisce il Lumezzane ristabilendo la parità con Italeng Ngock. La partita è aperta, ma il risultato non si sblocca e le due squadre chiudono i novanta minuti regolamentari sull’1-1. All’inizio dei tempi supplementari mister Franzini sostituisce Basso Ricci con Righetti. Il neo entrato impiega soltanto quattro minuti a ripagare la fiducia riportando avanti il Lumezzane.

L’Atalanta non molla e a pochi secondi dalla fine del primo tempo supplementare rimonta ancora lo svantaggio con Falleni che segna la rete del due pari. Negli ultimi quindici minuti non si registrano emozioni e le due formazioni sono costrette a giocarsi il passaggio del turno ai calci di rigore.

Dagli undici metri Taugourdeau, Malotti, Capelli e Cannavò sono impeccabili a differenza di Roaldsoy che centra la traversa e Ceresoli che si fa ipnotizzare da Filigheddu.

I valgobbini accedono così ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C dove affronteranno l’Arzignano che, nella giornata di ieri, ha eliminato il Trento, prossimo avversario dei rossoblù in campionato (sabato alle ore 18:30).

IL TABELLINO

LUMEZZANE - ATALANTA 6-3 (d.c.r.)

LUMEZZANE (4-3-3) Filigheddu; Regazzetti (88’ Deratti), Pisano (46’ Dalmazzi), Troiani (74’ Cannavò), Parodi; Moscati (60’ Ilari), Taugourdeau, Poledri; Kolaj (60’ Malotti), Basso Ricci (106’ Righetti), Capelli. A disposizione: Greco, Galeotti, Pogliano, Gerbi, Filippini, Senatore, Spini. Allenatore: Franzini.

ATALANTA U23 (3-4-1-2) Gelmi; Berto, Masi (60’ Falleni), Del Lungo; Bernasconi (71’ Ceresoli), Mendicino (95’ Palestra), Roaldsoy, Regonesi (79’ Pagani); Sidibe; Capone (95’ Rosa), Italeng (95’ Gyabuaa). A disposizione: Avogadri, Vismara, Solcia, Di Serio, De Nipoti, Awua, Mallamo. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

RETI: 17’ Basso Ricci, 94’ Righetti - 70’ Italeng, 106’ Falleni.

SERIE RIGORI: Taugourdeau (L) gol, Roaldsoy (A) traversa, Malotti (L) gol, Ceresoli (A) parato, Capelli (L) gol, Falleni (A) gol, Cannavò (L) gol.

AMMONITI: Capelli, Filigheddu, Righetti - Mendicino, Pagani, Gyabuaa.

NOTE: Angoli: 3-9. Recupero: 0’ pt - 4’ st, 1’ pts - 0’ sts.