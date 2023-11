Coppa Italia Serie C, Lumezzane-Arzignano 2-1: gol e highlights

Ancora una volta non sono bastati i tempi regolamentari, ma il Lumezzane porta a termine la missione e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In vantaggio nel primo tempo con Capelli, l’Arzignano pareggia all’ultimo respiro nella ripresa. A tre minuti dalla fine del secondo tempo supplementare è però Ilari a trovare la via del gol regalando ai rossoblù il passaggio del turno.

La squadra di mister Franzini accede quindi agli ottavi di Coppa Italia Serie C dove affronterà la vincente tra Padova e Giana Erminio.