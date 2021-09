Coppa Italia Promozione: i risultati della seconda giornata della fase a gironi

Domenica 12 settembre sono scese in campo diverse squadre della provincia bresciana impegnate nella Coppa Italia Promozione, si tratta di test importanti anche dal punto di vista atletico in preparazione per il debutto in campionato, al via il 19 settembre.

La Sportiva Ome ha goduto di un turno di riposo per quanto riguarda la fase a gironi della Coppa Italia Promozione. Nel girone 17 hanno invece giocato Ospitaletto e Sporting Club Brescia, con il primo vittorioso per 3 reti a 1 e ha così replicato il successo della settimana prima contro la Sportiva Ome. Il girone 18 invece ha ospitato il match tra Rezzato Calcio Dor e Vighenzi Calcio: la sfida non è andata oltre lo 0 a 0 finale, un punto importante per la Rezzato che sale in testa alla classifica del girone. Il Borgosatollo è sceso in campo contro la Castellana nel girone 19: serviva una vittoria ma una doppietta di Salardi relega il Borgosatollo all’ultimo posto della classifica, con 0 punti conquistati. Si è conclusa in un pareggio senza reti la sfida del 21esimo girone tra Voluntas Montichiari e Calcio Pavonese: la gara decisiva per la classifica sarà la prossima, in programma tra Calcio Pavonese e Bagnolese il 22 settembre.

Ospitaletto 3 (Scariolo, Miglio, Scariolo) – Sporting Club Brescia 1 (Scalvenzi)

Rezzato Calcio Dor 0 – Vighenzi Calcio 0

Borgosatollo 0 – Castellana C.G. 2 (Salardi, Salardi)

Voluntas Montichiari 0 – Calcio Pavonese 0