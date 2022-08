Coppa Italia Promozione: i risultati delle bresciane

Prima uscita stagionale per le formazioni bresciane di Promozione impegnate in Coppa Italia. La Vighenzi batte di misura la Voluntas Montichiari, bene anche la Pavonese in trasferta contro la Juventina Covo. Male la Pro Palazzolo che esce sconfitta dalla sfida esterna contro il San Paolo d’Argon. Cellatica e Nuova Valsabbia non vanno oltre il pareggio mentre La Sportiva Ome ospiterà domenica 28 agosto l’Aurora Seriate.

Di seguito i risultati:

GIORNE 16

San Paolo d’Argon - Pro Palazzolo 2-0 (Epis, Epis)

GIRONE 17

La Sportiva Ome – Aurora Seriate (domenica)

GIRONE 18

Cellatica – Nuova Valsabbia 1-1 (Scalvini – Viscardi)

GIRONE 19

Voluntas Montichiari – Vighenzi 0-1 (Asbiae)

GIRONE 22

Juventina Covo – Pavonese 1-2 (El Hassani – Celsa, Maccabiti)