Coppa Italia Promozione: risultati e squadre qualificate

Anche le squadre bresciane di promozione sono state impegnate nell’ultimo turno della fase a gironi della Coppa Lombardia. La Sportiva Ome vince lo scontro diretto in trasferta contro la Torre de Roveri e accede alla fase eliminatoria. Stessa sorte per il Cellatica che ne rifila quattro al Lodrino superando così il girone. Vittorie dal valore morale per la Voluntas Montichiari, che centra il primo successo stagionale, e l’Orcena rispettivamente contro la Castellana e la Juventina Covo. Dilaga e supera il turno anche il Borgosatollo che in casa ne fa cinque al San Lazzaro. Turno di riposo ma già qualificate a punteggio pieno, invece, la Vighenzi nel girone 19 e la Pavonese nel girone 22.

Di seguito i risultati:

GIRONE 17

Torre de Roveri Calcio - LA SPORTIVA OME 1-3 (Germani - Badawi, Stefana, Corradi)

GIRONE 18

LODRINO - CELLATICA 1-4 (Chinelli - Scariolo, Isetti, Manzoni, Guarino)

GIRONE 19

Castellana - VOLUNTAS MONTICHIARI 1-2 (36’ Faye Pape - 30’ Dolci, 53’ Ciadamidaro)

GIRONE 20

BORGOSATOLLO - San Lazzaro 5-1

GIRONE 22

ORCEANA - Juventina Covo 2-1