Coppa Italia Promozione: mercoledì 11 ottobre in campo tre bresciane

Mercoledì 11 ottobre andranno in scena i sedicesimi di Coppa Italia di Promozione che vedono ancora in corsa tre squadre bresciane. Il Cellatica sarà impegnato tra le mura amiche contro l’Azzano, mentre lo Sporting Brescia ospiterà il Vobarno nel derby tutto bresciano. Le partite inizieranno alle 20:30 e saranno in gara unica. Le vincenti si qualificheranno quindi agli ottavi di finale in programma mercoledì 1 novembre.



Di seguito le designazioni arbitrali:

CELLATICA - Azzano

(Arbitro: Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Alessandro Arcaini di Cremona; Assistente 2: Matteo Musiu di Cremona)



SPORTING BRESCIA - VOBARNO(Arbitro: Giorgio Foppoli di Lovere; Assistente 1: Valentino Marini di Brescia; Assistente 2: Giovanni Arrigoni di Brescia)