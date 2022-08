Coppa Italia Promozione: i gironi

La stagione delle squadre bresciane che parteciperanno al campionato di promozione si prospetta impegnativa e la Coppa Italia di categoria può rappresentare un buon test per capire lo stato generale. Da sabato 27 agosto le squadre scenderanno ufficialmente in campo per contendersi la finalissima in programma tra sabato 1 e domenica 2 aprile.

Di seguito i gironi:

GIRONE 16

San Paolo d’Argon

Pro Palazzolo

Falco

GIRONE 17

La Sportiva Ome

Aurora Seriate

Torre De Roveri

GIRONE 18

Cellatica

Nuova Valsabbia

Lodrino

GIRONE 19

Voluntas Montichiari

Vighenzi

Castellana

GIRONE 21

San Lazzaro

Asola

Borgosatollo

GIRONE 22

Juventina Covo

Pavonese

Orceana