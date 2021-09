Coppa Italia Promozione: formazioni e risultati del debutto stagionale

Domenica 5 settembre sono scese in campo diverse squadre della provincia bresciana impegnate nella Coppa Italia Promozione, per tutte si è trattato del debutto stagionale ed un avvicinamento alla normalità dopo stagioni travagliate dovute alla pandemia.

La Sportiva Ome ha sfidato l’Ospitaletto nella prima gara del girone 17: Frassine è l’autore dell’unica rete della Sportiva, Crescini e Treccani hanno siglato i due gol per l’Ospitaletto che dunque vince l’incontro. Il girone 18 ha visto scontrarsi la Nuova Valsabbia con il Rezzato Dor: 1 a 2 il risultato finale, in rete Corradi su rigore per la Nuova Valsabbia mentre Zagari e Contratti sono i marcatori della Rezzato Dor. Asola contro Borgosatollo, valida per il girone 19, è finita 1 a 0 per l’Asola: in rete Chitò al 55esimo. La Bagnolese è uscita sconfitta dalla sfida con il Voluntas Montichiari per 0 a 2: in gol Orizio e Nouiora, entrambi nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

La Sportiva Ome 1 (Frassine) – Ospitaletto 2 (Crescini, Treccani)

La Sportiva Ome: Rinaldini, Osmani, Marini, Pizzamiglio, Gambarini, Bongioni, Baccanelli, Tosi, Trovadini, Frassine, Tosoni. (Magatelli, Pè, Delpozzo, Burlotti, Taboni, Bontempi, Marini, Dotti, Bellicini).

Ospitaletto: Micheletti, Mazzurega, Pizza, Broli, Varinelli, Bianchetti, Crescini, Taufer, Bracchi, Miglio, Faye. (Olivetti, Bonaccorsi, Paris, Treccani, Pradella, Golfetto, Wanscur, Barucco, Scariolo).



Nuova Valsabbia 1 (26’ Corradi) – Rezzato Dor 2 (53’ Zagari, 80’ Contratti)

Nuova Valsabbia: Bresciani, Ettori, Colombi, Cama, Alberti, Vittiglio, Zambelli, Dosso, Corradi, Martina Rini, Fontana. (Freddi, Guzman, Goffi, Cozzaglio, Silvini, Tononi, Bianchi, Ceresa, Bara).

Rezzato Dor: Hopfl, Di Marzio, Salvadori, Cama, Perugini, Linetti, Diop, Poli, Contratti, Zagari, Raccagni. (Civettini, Giacchetti, Onofrio, Vigni, Mariani, Barbieri, Zanotti, Maccabiani).



Asola 1 (55’ Chitò) – Borgosatollo 0

Asola: Marcolini, Mingardi, Ferrara, Beretta, Chiari, L. Favagrossa, Di Mango, Caldera, A. Favagrossa, Chitò, Moreni. (Acini, Torreggiani, Nardi, Brentonico, Bonaiuto, Shima, Levorato, Motta, Levi).

Borgosatollo: Mangeri, Scaratti, Pesce, Marukku, Silajdzija, Santini, Serlini, Lombardi, Okou Okou, Furaforte, Viscardi. (Galetti, Gatta, Guarini, Buffoli, Mabesolani, Cantoni, Inverardi, Maestri).



Bagnolese 0 – Voluntas Montichiari 2 (75’ Orizio, 83’ Nouiora)

Bagnolese: Portesi, Annese, Zavaglio, Tomasoni, Tortelli, Leonardo, Grandi, Grumi, Selmani, Zanola, Scarpari. (Resconi, Bonzi, Fridhi, Dorosini, Lorenzoni, Prandi, Adami, Vergoglio, Bertoni).

Voluntas Montichiari: Gambardella, Tortelli, Biasin, Cappai, Nouiora, Tonini, Brigoni, Ferrari, F. Scidone, G. Scidone, Spano. (Azzini, Scaroni, Bartoli, Cherif, Dossena, Orizio).