Coppa Italia Promozione: si chiude la fase a gironi

Il 22 settembre si è giocato il turno infrasettimanale della Coppa Italia Promozione, le sfide hanno decretato la fine della fase a gironi, le prime in classifica passano ai sedicesimi di finale. Le bresciane impegnate nella competizione erano diverse, non tutte però passano al turno successivo. Tra queste vi è lo Sporting Club Brescia: un pirotecnico 3 a 4 contro La Sportiva Ome condanna lo Sporting all’uscita dalla competizione. Primo del girone 17, con 6 punti, è l’Ospitaletto e segue proprio La Sportiva Ome, con 3.

Il girone 18 vede imporsi il Vighenzi Calcio per 3 reti a 0 contro la Nuova Valsabbia: la squadra cala il tris già nel primo tempo e la partita può dirsi virtualmente conclusa alla mezz’ora di gioco. Gli autori delle reti sono Mora Francesco al 3’ pt, segue un autogol della Nuova Valsabbia e infine la rete di Bonazzi al 30’ pt. La Nuova Valsabbia non si schioda dall’ultima posizione ed esce dalla competizione con 0 punti.

Pareggio con un gol per parte nell’incontro tra Castellana e Asola, valido per il girone 19: alla rete di Chitò dell’Asola al 16’ del primo tempo risponde Casella, al 20’ della ripresa, per il Castellana. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti, è però avanti la Castellana in virtù della differenza reti.

Il girone 21 si chiude con la vittoria del Calcio Pavonese contro la Bagnolese per 2 a 1: alla doppietta di Macalli per la Pavonese segue la rete di Versaci per la Bagnolese, un gol che però da solo non serve ad evitare l’uscita dalla competizione per la squadra.