Coppa Italia Promozione, il Cellatica vola in semifinale

È il Cellatica a staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia di Promozione. Grazie al gol di Lombardi arrivato a dieci minuti dal triplice fischio, i gialloblù hanno superato di misura il Vobarno.

È la quinta vittoria in altrettante partite di Coppa per la squadra di Stefano Preti che non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo step sono le semifinali, che si disputeranno con formula di andata e ritorno, in programma il 28 febbraio e il 13 marzo. Prima, però, c’è da attendere il sorteggio per capire quale formazione tra Casalpusterlengo, Mariano e Luciano Manara sarà l’avversaria dei gialloblù.

Il tabellino

CELLATICA - VOBARNO 1-0

CELLATICA: Russo, Filippi, Paderni, Poli, Marukku, Oppici, Lombardi (87’ Frassine), Cirelli (70’ Masperi), Sinigaglia (90’ Cimini), Nardi (82’ Capelli), Pedersini (78’ Bajaha). Allenatore: Preti.

VOBARNO: Arrighi, Chimini, Bongioni, Boschiroli, Magri, Mutti, Giardini, Cesaroni (81’ Coulibaly), Zambelli (81’ Belleri), Salomoni, Guarniello (47’ Venturelli). Allenatore: Ligarotti.

ARBITRO: Crespi di Busto Arsizio.

RETI: 80’ Lombardi.

AMMONITI: Cirelli - Salomoni.