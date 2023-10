Coppa Italia Promozione: Cellatica e Vobarno qualificate agli ottavi di finale

Qualificazione agli ottavi di finale centrata per Cellatica e Vobarno che mercoledì sera hanno superato rispettivamente Azzano e Sporting Brescia. I gialloblù del tecnico Stefano Preti hanno vinto 2-0 segnando un gol per tempo: al 24’ Sinigaglia apre le marcature su rigore, poi Vigni a quattro minuti dal termine ha chiuso la pratica. I valsabbini, invece, hanno staccato il pass per il turno successivo con un netto 3-0. Partita indirizzata già nel primo tempo con la doppietta messa a segno da Venturelli prima del terzo gol realizzato da Giardini nei minuti di recupero finali.

Cellatica e Vobarno proseguiranno il loro cammino in Coppa Italia mercoledì 1 novembre.



Di seguito i risultati e i marcatori:

CELLATICA - Azzano 2-0

(24′ rig. Sinigaglia, 86′ Vigni)

SPORTING BRESCIA - VOBARNO 0-3

(4’ 40’ rig. Venturelli, 92’ Giardini)