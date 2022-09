Mercoledì di Coppa: vittorie di Ciliverghe e Vighenzi

Mercoledì 7 settembre si sono disputate due partite si coppa. Per la Coppa Italia di Eccellenza è andato in scena il recupero di Ciliverghe-Prevalle, partita interrotta a fine primo tempo sul risultato di 1 a 1 con reti di Scidone per il Ciliverghe e Nonni per il Prevalle. Nei quarantacinque minuti restanti, invece, i gialloblù hanno chiuso la pratica in due minuti segando al 54? e al 55? rispettivamente con Guccione e Valotti.

In Coppa Laombardia di Promozione ha invece giocato la Vighenzi che in casa ha sconfitto di misura la Castellana per 1 a 0 grazie alla rete di Asbiae a sette minuti dal termine.

Di seguito i risultati:

ECCELLENZA

CILIVERGHE ? PREVALLE 3-1 (20? Scidone, 54? Guccione, 55? Valotti ? 28? Nonni)

PROMOZIONE

VIGHENZI ? CASTELLANA 1-0 (83? Asbiae)

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.