Coppa Italia | Padova-Lumezzane: convocati e dichiarazioni del mister Franzini

Il Lumezzane scenderà in campo domani sera, giovedì 30 novembre, alle ore 18 allo stadio Euganeo contro il Padova per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si svolgeranno i tempi supplementari ed infine i rigori per decretare chi tra le due squadre accederà ai quarti di finale.

Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini.

Le dichiarazioni pre partita

“Alla Coppa Italia abbiamo sempre dato la giusta importanza e il cammino fin qui fatto lo dimostra. Affrontiamo una squadra forte, che ambisce alla vittoria del campionato e ha a disposizione una rosa che le permette di competere sui due fronti. Calendario vuole che la affronteremo nel giro di tre giorni anche in campionato, sarà quindi una doppia sfida molto particolare. Domani conteranno i dettagli, rispetto alle ultime partite troveremo sicuramente un avversario meno chiuso, più aperto come noi a fare gioco. Il desiderio di passare il turno c’è, anche se siamo usciti dalla partita contro il Novara con alcuni acciaccati che dovremo valutare giorno per giorno”.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini per la partita contro il Novara:

Portieri: Filigheddu, Galeotti.

Difensori: Dalmazzi, Filippini, Parodi, Pisano, Regazzetti, Righetti.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Pesce, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.