Coppa Italia: manita del Lumezzane al FiammaMonza

Il Lumezzane femminile rifila ben cinque gol al Fiammamonza vincendo la terza partita del girone che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara di fatto mai in discussione con le rossoblù pericolose già dopo due minuti con con Velati che salta due avversarie e calcia in porta trovando però l’opposizione del portiere. Il vantaggio arriva al quarto d’ora: azione sulla sinistra di Sardi de Letto, cross al centro per Freddi e palla in rete. Al 20’ il Luemzzane raddoppia: Freddi manovra palla a centrocampo e serve Velati che a tu per tu con il portiere non sbaglia. A un minuto dallo scadere della prima frazione arriva anche il terzo gol con Sardi de Letto brava a risolvere una mischia in area avversaria saltando due giocatrici più il portiere. Nella ripresa il film della partita non cambia e al minuto 57’ il parziale diventa 4 a 0 per le rossoblù: ripartenza rapida del Lumezzane, Valtulini conduce fino a metà campo, palla filtrante per Appiah e destro secco a superare il portiere avversario. Il Lumezzane insiste e al minuto 66’ chiude definitivamente la pratica segnando il quinto gol della partita con Sardi de Letto che da fuori area ciancia forte sotto la traversa realizzando un bellissimo gol.

Tutto facile per il Lumezzane che nell’arco dei novanta minuti non è mai stato impensierito. Le rossoblù accedono quindi agli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre in campionato saranno impegnate domenica 15 gennaio contro il Villorba.

Fonte immagine: FC Lumezzane.