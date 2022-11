Coppa Italia: Il Franciacorta supera il Breno in rimonta

Buona prova del Breno in Coppa Italia contro il Franciacorta che però si dimostra superiore ed ottiene il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I camuni iniziano la partita con il piglio giusto impensierendo subito la retroguardia franciacortina e un attento Rovelli. Poco dopo il quarto d’ora Tomaselli viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Tomaselli che non sbaglia. Al 33’ il Breno si vede annullare il gol del raddoppio per un tocca di mano commesso da Righetti. La stessa sorte capita al Franciacorta al 44’ con l’arbitro che stavolta vede un fallo su Raimondi e annulla il gol.

Le due squadre vanno negli spogliatoi con il parziale di 0 a 1 per il Breno, ma dopo cinque minuti Carminati tocca di mano in area l’arbitro fischia il secondo rigore della partita. Della battuta s’incarica Bertazzoli che supera il portiere ristabilendo la parità. Passano soltanto due minuti e il Franciacorta mette la freccia con Scarsi che di testa firma il sorpasso. La partita è aperta, ma a chiuderla ci pensa Bertazzoli a un quarto d’ora dalla fine. Il Breno prova a riaprire il discorso qualificazione fino all’ultimo minuto, ma la difesa franciacortina guidata da un ottimo Rovelli non si fa sorprendere mantenendo salvo il risultato.

IL TABELLINO

FRANCIACORTA - BRENO 3-1

FRANCIACORTA (3-4-1-2): Rovelli, Riva (85’ Archetti), Berna, Boschetti, Bertoni, Invernizzi (76’ Barbisoni), Marella (84’ Cuel), Bertazzoli, Piccinni, Scarsi, Orlandi (56’ Moraschi). A disposizione: Plechero, Bini, Scaglia, Bruccini, De Stefano. Allenatore: Sgrò.

BRENO (3-5-2): Raimondi; Wojdyla, Brancato, Carminati (76’ Costanzo); Nolaschi (57’ Boafo), Mondini, Bresciani (70’ Boldini), Tomaselli (66’ Nappello), Fredrich (57’ Cristini); Righetti, Pelamatti. A disposizione: Lollio, Sampietro, Confalonieri, Turano. Allenatore: Soave.

ARBITRO: El Ella di Milano.

RETI: 20’ rig. Tomaselli (B), 50’ rig. Bertazzoli (F), 52’ Scarsi (F), 73’ Bertazzoli (F).

AMMONITI: Scarsi, Marella - Fredrich, Nolaschi, Righetti, Carminati.

NOTE: Recupero 1’; 5’.

Fonte immagine: pagina facebook US Breno.