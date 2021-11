Coppa Italia Femminile: vincono le viola nella sfida tra e Brescia femminile Fiorentina Women

Settimana di sospensione per i campionati di serie A e B femminile, i quali lasciano il posto alle gare di Coppa Italia. Sul campo “Gino Parzani” di Rodengo Saiano si sfidano il Brescia femminile e la Fiorentina Women, gara valida per la seconda giornata del girone F della Coppa Italia Femminile.

Le due reti della Fiorentina arrivano nel corso della seconda frazione di gioco, al 31’ è Piemonte a siglare la rete del vantaggio e poi Sabatino, al 45’, mette a segno il raddoppio. La squadra guidata da mister Panico ha messo in mostra un buon gioco ed ha occupato stabilmente la metà campo avversaria, il Brescia però ha dimostrato un’ottima fase difensiva e nel corso della prima frazione di gara è riuscito a chiudere ogni spazio rendendo sterile il possesso palla avversario. Durante il primo tempo si contano poche azioni pericolose da entrambi i lati, da segnalare solo una conclusione velenosa di Sabatino per le viola ed una di Luana Merli per il Brescia.

Nel corso del secondo tempo invece la differenza di organico diviene più evidente e la Fiorentina Women attacca a testa bassa, centrando due legni nei primi 3 minuti di gioco. Il vantaggio arriverà solo alla mezz’ora di gioco, a cui è poi seguito il raddoppio: 2 a 0 finale e vittoria per la squadra di mister Panico. L’allenatore del Brescia però, Garavaglia, si è detto soddisfatto al termine del match: “Sono contento di quello che hanno messo in campo, senza sudditanza nei confronti di un avversario di categoria superiore. Ho detto alle ragazze negli spogliatoi che sono orgoglioso di loro perché hanno giocato una partita di sostanza tenendo bene quasi fino alla fine.”