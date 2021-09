Coppa Italia femminile: il Brescia sorteggiato nel girone F

Nella sede della FIGC si è svolto il sorteggio per la fase a gironi della Coppa Italia femminile: 24 le squadre totali, 12 proveniente dalla serie A e 12 dalla serie B, tra queste ultime troviamo il Brescia calcio femminile. Le compagini sono state inserite in 8 gironi, ciascuno formato da tre squadre. La detentrice del titolo è la Roma, che ha visto un sorteggio favorevole: il Tavagnacco, in serie B, e il Pomigliano, neopromossa in A.

Il Brescia calcio invece fa parte del girone F, molto insidioso sulla carta: le avversarie sono la Fiorentina Women’s, guidate dalla coach Panico, e la Lazio Women, neopromossa in serie A sotto la guida di Morace. Il 17 ottobre alle ore 15 è in programma la prima sfida del Brescia calcio: l’avversario sarà la Lazio, turno di riposo invece per la Fiorentina.

Gli altri gironi sorteggiati sono i seguenti:

GIRONE A

Milan, Hellas Verona, Cittadella Women

GIRONE B

Empoli, Napoli Femminile, Chievo Verona

GIRONE C

Sampdoria, Ravenna, Sassari Torres

GIRONE D

Inter, San Marino Academy, Pro Sesto

GIRONE E

Juventus, Pink Bari, Roma Calcio Femminile

GIRONE F

Fiorentina, Lazio, Brescia Calcio Femminile

GIRONE G

Sassuolo, Como Women, Cesena

GIRONE H

AS Roma, Pomigliano, Tavagnacco