Coppa Italia Eccellenza, il Ciliverghe affronterà il Pavia nei quarti di finale

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Ciliverghe

È avvenuto in data odierna il sorteggi dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza che vede ancora in corsa il Ciliverghe del mister Paolo Quartuccio. L’urna milanese del comitato regionale lombardo ha dato il suo verdetto e la prossima avversaria dei gialloblù sarà il Pavia che agli ottavi ha battuto per 3-2 il Carpenedolo.

Il Ciliverghe, invece, s’è qualificata grazie alla vittoria ai calcio di rigore contro il Calvairate dopo che i tempi regolamenteri erano terminati sull’1-1.

La formazione bresciana è un’abitudinaria della fase finale della competizione che tra l’altro ha già vinto nel 2022 battendo in finale il Mapello.

Mercoledì 15 novembre alle ore 20:30, il Ciliverghe andrà a caccia del secondo trionfo e potrà contare sul supporto del proprio pubblico. L’incontro si svolgerà in gara unica e darà l’accesso alle semifinali che invece si svolgeranno con la formula di andata e ritorno.

Di seguito il programma dei quarti di finale:

Ardor Lazzate - Nuova Sondrio

Offanenghese - Caronnese

CILIVERGHE - Pavia

Vincente di Sestese - San Pellegrino (in campo il 08/11) vs Solbiatese:

-Se vince la Sestese sarà: Solbiatese - Sestese

-Se vince il San Pellegrino sarà: San Pellegrino - Solbiatese