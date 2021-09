Coppa Italia Eccellenza – Si conclude la fase a gironi, al via gli ottavi

Il turno infrasettimanale della Coppa Italia Eccellenza ha delineato le classifiche finali dei gironi e decretato le squadre che passeranno agli ottavi della competizione, in partenza il prossimo 13 ottobre. Il Pro Palazzolo pareggia 2 a 2 contro la Valcalepio e si porta al primo posto del girone 7 con 4 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Non basta la vittoria nell’ultima giornata al CazzagoBornato per salire in prima posizione nel girone 9. Guida la classifica il Darfo Boario con 6 punti, ultimo invece l’Atletico Castegnato con 0 punti conquistati. Il Rovato vince e convince nel girone 10, staccando di ben 9 punti le altre due squadre presenti: Lumezzane VGZ e Bedizzolese. Ciliverghe Calcio e Prevalle pareggiano con 1 rete a testa conquistando un punto per parte. A guidare la classifica del girone 11 è però il Ciliverghe perché, pur essendo come il Prevalle a 4 punti, la differenza reti è a lui favorevole.

Pro Palazzolo 2 (Bosis 2’pt e 45 ‘st) - Valcalepio FC 2 (Thiam 8 ‘pt, autogol 20 ‘st)

CazzagoBornato 1 (Lamberti) – Atletico Castegnato 0

Lumezzane VGZ 1 (Barbieri 8’pt) – Rovato Calcio 2 (Beqiri 24 ‘pt, Archetti 10 ‘st)

Ciliverghe Calcio 1 (Bosio ’45 st) – Prevalle 1 (Canciani 4’st)