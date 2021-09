Coppa Italia Eccellenza: le sfide in programma domenica 12 settembre

Domenica 12 settembre tornano in campo le squadre bresciane per il secondo turno della fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza

Domenica 12 settembre sono in programma le sfide valide per il secondo turno della fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza: il calcio d’inizio è fissato alle ore 17.

La Bedizzolese incontra tra le mura casalinghe il Lumezzane VGZ: la Bedizzolese arriva da una sconfitta contro il Rovato nella partita precedente, ora è obbligata a far bene per non compromettere il percorso in Coppa Italia Eccellenza; per il Lumezzane invece si tratta dell’esordio stagionale nella competizione.

Il Pro Palazzolo sfida lo Zingonia Verdellino, quest’ultimo nel turno precedente aveva maturato un pareggio contro il Valcalepio FC con 2 reti per parte.

Il Darfo Boario tenterà di bissare il successo ottenuto contro l’Atletico Castegnato per 1 a 0 nel turno precedente. Questa volta la squadra affronta il CazzagoBornato, alla prima sfida di coppa stagionale.

Il Vobarno sfida il Ciliverghe Calcio: la squadra proverà a rifarsi dopo la sconfitta contro la Prevalle per 1 a 3.