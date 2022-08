Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle bresciane

Turno infrasettimanale per le formazioni bresciane impegnate in gara 2 di Coppa Italia. Il Rovato perde in casa contro la Valcalepio mentre il Cast Brescia centra la seconda vittoria centrando la qualificazione alla fase successiva. Pari per l’Ospitaletto in gol con Barwuah, vittorie di misura per Bedizzolese e Carpenedolo rispettivamente contro Vobarno e Rezzato Dor. La partita tra Ciliverghe e Prevalle è invece stata sospesa sul parziale di 1 a 1.

Di seguito i risultati:

GIRONE 8

ROVATO – VALCALEPIO 2-3

GIRONE 9

PRADALUNGHESE – CAST BRESCIA 0-1 (67′ Ubbiali)

GIRONE 10

OSPITALETTO – VERTOVESE 1-1 (Barwuah – Messedaglia)

GIRONE 11

CILIVERGHE – PREVALLE 1-1 (sospesa) (F. Scidone – Nonni)

VOBARNO – BEDIZZOLESE 0-1 (87′ Omorogieva)

GIRONE 12

CARPENEDOLO – REZZATO DOR 2-1 (Dossena, Comotti – Contratti)